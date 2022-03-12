«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»

Группировка «ЛНР» опубликовала «указ», в котором всю территорию Луганской области называет «бывшей» и считает территорией «республики». Глава «ЛНР» Леонид Пасечник подписал бумагу «О некоторых вопросах административно-территориального устройства».



В так называемом документе говорится, что «административно-территориальное устройство Луганской Народной Республики соответствует административно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины по состоянию на 18.05.2014».



Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганская область превратилась в одну из самых горячих точек в Украине, российским силам удалось оккупировать 70% территории региона.