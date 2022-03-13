Резников призвал закрыть небо над Украиной после обстрела Яворовского полигона

Министр обороны Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной после ночного обстрела оккупантами Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.

Резников назвал обстрел "новой террористической атакой на мир и безопасность", которая была осуществлена в непосредственной близости с границей ЕС и НАТО.



