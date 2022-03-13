Резников призвал закрыть небо над Украиной после обстрела Яворовского полигона

Министр обороны Алексей Резников призвал закрыть небо над Украиной после ночного обстрела оккупантами Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области.
Резников назвал обстрел "новой террористической атакой на мир и безопасность", которая была осуществлена в непосредственной близости с границей ЕС и НАТО.
"Россия атаковала Международный центр по поддержанию мира и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новая террористическая атака на мир и безопасность вблизи границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!" - написал Резников в Twitter.