Удар по Яворовскому полигону: 9 человек погибли, 57 пострадали

В результате авиаудара по Яворовскому полигону погибли 9 человек, еще 57 – получили травмы. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



«57 людей получили травмы и госпитализированы, 9 героев погибли. Это данные на текущий момент, сейчас разбирают завалы и тушат пожар», – сказал он на брифинге.



Глава ОВА уточнил, что среди травмированных есть и гражданские лица.



По данным Козицкого, российские самолеты нанесли удар крылатыми ракетами класса воздух-земля по территории Яворовского полигона.



«Всего было выпущено более 30 ракет, некоторое количество сбили силы ПВО», – добавил он.