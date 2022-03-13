Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд на Донетчине: погибла проводница, еще одна ранена

В ночь с 12 на 13 марта в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в результате чего одна проводница погибла, еще одна получила ранения. Об этом сообщает «Укрзалізниця».



Поезд был поврежден обломками при обстреле вблизи ст. Брусин. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.



«От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена в больницу Славянска, где сейчас ей оказывается помощь», - говорится в сообщении.

«Укрзалізниця» прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидающих на вокзале в Лимане.