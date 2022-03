В Ирпене российские военные убили американского журналиста

В Ирпене российские военные убили американского документалиста Брента Рено. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



Обстрел произошел в районе разрушенного моста на окраине города, где происходит эвакуация жителей в Киев.



Небитов опубликовал редакционное удостоверение Брента Рено, выданное The New York Times, его паспорт гражданина США, а также фотографию тела погибшего.



Рено получил полевое ранение в голову.



В полиции также сообщили, что еще двое журналистов были ранены. Пострадавших доставили в одну из больниц Киева.

Обновлено. The New York Times выпустило заявление в связи с гибелью Брента Рено. Американское издание указало, что в Украине он не работал по заданию редакции. В последний раз Рено делал материалы для NYT в 2015 году.



Там пояснили, что первые сообщения о том, что Брент Рено работал на The New York Times, появились, потому что на нем был бейдж журналиста издания, выданный для выполнения задания «много лет назад».