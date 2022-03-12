Россияне убили переселенцев из Донецка под Киевом. Тела не могут забрать неделю

В пригороде Киева – на выезде из небольшого города Ирпень тела мирных людей, обстрелянных при эвакуации, лежат уже шесть дней. В селе Стоянка 6 марта была обстреляна колонна из восьми авто с гражданскими – люди пытались выехать из Ирпеня, который к тому моменту подвергался сильным обстрелам со стороны российских войск.



В колонне, среди расстрелянных авто, находятся тела мужчины и годовалого ребенка. Об этом сообщила в соцсети невеста убитого мужчины Юлия Науменко.



Она просит помощи в эвакуации тел ее близких людей.



«Они стреляли по мирным людям с детьми из автоматов, кидали гранаты и дымовые шашки. Мой жених Заря Александр был первый в колонне, ехал на автомобиле Ауди АН0013ТО, у него в машине был ребёнок, которому 1,3, на машине были наклейки «Дети! Эвакуация!». Но это никого не остановило, им под машину кинули гранату и начали обстреливать российские военные со всех сторон. Это не люди, это звери, это геноцид нашей нации, они просто хотят стереть нас с лица земли. Тела наших близких остались на месте, и лежат там уже с 06.03.2022. И сейчас нам очень нужна ваша помощь, чтобы их забрать оттуда», — написала девушка.



Юлия Науменко — переселенка из Донецка, ее жених тоже. Автомобиль, на котором мужчина ехал в составе колонны, — с донецкими номерами.

«Радио Свобода» опубликовало интервью двух девушек, которые были свидетельницами того обстрела. Часть их родных погибли, с некоторыми они не имеют связи и даже не знают, живы ли они.