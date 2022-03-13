Украина и Россия подведут предварительные итоги переговоров 14 марта

Делегации Украины и России завтра, 14 марта, проведут переговорную сессию для подведения предварительных итогов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Он напомнил, что переговоры «продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций» и что «постоянно работают рабочие группы».



«Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — написал Подоляк в Twitter.



По информации «Украинской правды», завтрашний раунд переговоров начнется в 10:30 и также пройдет в видеоформате.

Ранее Подоляк заявил, что Россия и Украина приблизились к компромиссу в переговорном процессе. Кроме этого, он считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти, когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а переговорщики и главы МИДов двух стран закончат свою работу.