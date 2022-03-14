Гуманитарная помощь снова не доехала до Мариуполя

Колонна машин с гуманитарной помощью, выехавшая из Запорожья в Мариуполь, еще остается в районе Бердянска из-за не соблюдений режима тишины со стороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.



Гуманитарный караван продолжит завтра свое движение в случае, если будет соблюден режим прекращения огня и открыт «зеленый коридор».



Сегодня из Мариуполя из города начали эвакуироваться жители, которые смогли выехать на своем авто. Под подсчетам горсовета, город покинули 160 автомобилей.