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Гуманитарная помощь снова не доехала до Мариуполя

14 марта 2022, 20:40

Гуманитарная помощь снова не доехала до Мариуполя

Колонна машин с гуманитарной помощью, выехавшая из Запорожья в Мариуполь, еще остается в районе Бердянска из-за не соблюдений режима тишины со стороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Гуманитарный караван продолжит завтра свое движение в случае, если будет соблюден режим прекращения огня и открыт «зеленый коридор».

Сегодня из Мариуполя из города начали эвакуироваться жители, которые смогли выехать на своем авто. Под подсчетам горсовета, город покинули 160 автомобилей.

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