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Из Мариуполя по «зеленому коридору» начали выезжать первые авто

14 марта 2022, 16:58

Из Мариуполя по «зеленому коридору» начали выезжать первые авто

Сегодня, 14 марта, впервые заработал гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Из города в 13:00 выехали первые 160 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Отмечается, что мариупольцы следовали по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону села Мелекино) – село Портовское – пгт Мангуш – Бердянск – Токмак – Запорожье.

По состоянию на 15:00, известно, что выехавшие на собственных авто уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья.

«Также есть подтверждение, что в настоящее время по установленному гуманитарному коридору соблюдается режим тишины», - говорится в сообщении.

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка).

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что для эвакуации жителей Мариуполя организованы 200 автобусов, первые 50 уже прибыли в город. Однако с украинской стороной такая эвакуация не согласована.

Вице-премьер Ирина Верещук в эфире «Украина 24» сообщила, что украинские грузовики только едут в город.

«То, что пишет Минобороны России, не соответствует действительности. Никакого гуманитарного груза туда не попало. Груз только едет. Мы требуем прекращения огня. Действительно, колонна частного транспорта выехала из Мариуполя. Те, кто из наших водителей едет на Мариуполь, видели эту колонну, общались с ними», - сказала она.

Также на обратном пути украинские гуманитарные автобусы должны эвакуировать женщин и детей из города.

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