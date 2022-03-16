Google Pay перестал работать в Донецкой и Луганской областях: что делать

Сервис Google Pay отключил возможность оплаты и добавления новых карт для пользователей, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях. Как объяснили в Приватбанке, таким образом Google выполняет санкционную политику.



В банке советуют владельцам смартфонов с пропиской в Донецкой и Луганской областях рассчитываться физической картой. Владельцы Digital карты могут получить физическую карту в любом отделении работающего банка.



Кроме этого, можно также изменить настройки Google, чтобы доказать компании Google факт проживания за пределами санкционных Донецкой и Луганской областей.



Для этого следует

1. Зайти в профиль Google и изменить адрес на текущий: pay.google.com/gp/w/u/0/home/settings 2. Пройти процедуру утверждения НОВЫЙ адрес: support.google.com/pay/contact/ ukr_account_verification Понадобятся: - паспорт или водительское удостоверение (подойдет документ о статусе переселенца); - выписки со счетов или договор аренды (квитанции за коммунальные услуги не должны превышать 90 дней).