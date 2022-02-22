Байден ввел санкции против «ДНР» и «ЛНР» и запретил туда инвестировать

Президент США Джо Байден ввел санкции в ответ на решения России о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил Белый дом.



Указом запрещаются:

инвестиции в «ДНР» и «ЛНР»;

импорт в США любых товаров, услуг, технологий из этих территорий;

экспорт, продажа или поставка из США туда товаров, услуг или технологий.

Также санкции предусматривают блокирование активов людей и компаний, которые вели там экономическую деятельность или сотрудничали с руководством «Л-ДНР» — министерству финансов США поручено утвердить список.



Байден отметил, что признание Россией «ЛНР» и «ДНР» противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и создает дополнительную угрозу миру территориальной целостности Украины и, таким образом, является «необычной и чрезвычайной угрозой» национальной безопасности и внешней политике США.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.