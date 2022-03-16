«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем

Группировка «ЛНР» разрешила с 17 марта использовать гривну параллельно с российским рублем на всей подконтрольной ей территории. Соответствующее «постановление» приняло «правительство».
«Министр финансов ЛНР» Евгений Мануйлов разъяснил, что при этом цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».
«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.
Кроме того, по его словам, все безналичные расчеты будут осуществляться в российских рублях.
«Постановление» вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения.
При этом «правительство ЛНР» запретило финансовым учреждениям проводить операции по купле-продаже гривны за рубли.
«Всем кредитным организациям, небанковским кредитным организациями и агентам финансового рынка на всей территории ЛНР запрещается проводить операции по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли», — сказал Мануйлов.
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