«ЛНР» разрешила использовать гривну параллельно с российским рублем

Группировка «ЛНР» разрешила с 17 марта использовать гривну параллельно с российским рублем на всей подконтрольной ей территории. Соответствующее «постановление» приняло «правительство».



«Министр финансов ЛНР» Евгений Мануйлов разъяснил, что при этом цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.



Кроме того, по его словам, все безналичные расчеты будут осуществляться в российских рублях.



«Постановление» вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения.



При этом «правительство ЛНР» запретило финансовым учреждениям проводить операции по купле-продаже гривны за рубли.



«Всем кредитным организациям, небанковским кредитным организациями и агентам финансового рынка на всей территории ЛНР запрещается проводить операции по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли», — сказал Мануйлов.