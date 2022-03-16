Продолжаем считать вас гражданами Украины: Резников обратился к жителям ОРДЛО и Крыма

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма с Севастополем.



«Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает. Если сейчас вас насильственно мобилизуют в российские войска — делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это — главное. С остальными разберемся потом», — написал глава Минобороны в Facebook.



Отдельно он обратился к тем, кто предал присягу в 2014 году.



«Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше любого знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить — бегите. Или сдавайтесь в плен», — отметил Резников.



Он добавил, что если такие люди сдадутся в плен вместе с техникой, предоставят важную информацию или помогут захватить российских офицеров — это будет учтено при привлечении их к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство.



«Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все с начала в мире. Только не медлите», — призвал министр обороны.

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