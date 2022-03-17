Оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал людей из Попасной

Сегодня во время эвакуации людей из Попасной россияне открыли огонь по автобусу. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Даже при наличии "зеленого" коридора вывезти людей из Горского или Попасной крайне небезопасно. Кое-где приходится прорываться сквозь плотные обстрелы российской армии. Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище», — написал Гайдай в телеграм.



Он отметил, что автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донетчины, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны.

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