«ЛНР» заявила о захвате Рубежного. Глава Луганской области отрицает

Боевики «ЛНР» вывесили флаг в Рубежном. Скриншот из видео

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль города Рубежное в Луганской области. Днем, 17 марта, сепаратистский флаг был вывешен на здании городского совета.



В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает, что город не захвачен.



«Труднее всего в Рубежном — враг продвинулся, однако ВСУ будут прилагать максимум усилий, чтобы не дать врагу захватить город», — написал он в четверг вечером.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы не оставляют попыток выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей. При этом в украинском ведомстве назвали эти попытки безуспешными.