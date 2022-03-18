У Зеленского заверили, что на переговорах с РФ отстаивают «каждую запятую»

Замруководителя Офиса Президента Андрей Сибига заверил, что Украина на переговорах с Российской Федерацией отстаивает украинские государственные интересы, в которых компромисса быть не может, передает «Укринформ».



«Украинская делегация твердо отстаивает и будет отстаивать украинские государственные интересы. В этих вопросах не может быть компромисса», – отметил Сибига.



Он подчеркнул, что украинские представители выступают за прекращение огня и вывод российских войск, территориальную целостность и суверенитет Украины, а также гарантии безопасности.



По его словам, Украина должна получить четкие и надежные гарантии безопасности ключевых союзников и партнеров.



В то же время заместитель руководителя ОП проинформировал, что переговоры по России очень сложны, поскольку российские захватчики находятся на украинской территории, и каждая запятая подлежит «трудным обсуждениям».



«Переговоры продолжаются непрерывно между соответствующими переговорными группами. Я бы мог сказать, если с профессиональной точки зрения оценивать, что у нас есть определенная динамика вперед с точки зрения продвижения в переговорном процессе», - рассказал Сибига.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что переговоры между Украиной и Россией идут тяжело, стороны занимают разные позиции.