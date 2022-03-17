Переговоры между Украиной и Россией идут тяжело — Подоляк

Переговоры между Украиной и Россией идут тяжело, стороны занимают разные позиции. Так прокомментировал ход переговорного процеса советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Хочу мягко порекомендовать не находящимся внутри активным комментаторам переговорного процесса. Не распространяйте свою ложь в жестоко воюющей стране. Переговоры идут тяжело. Позиции сторон разные», — написал Подоляк в Твиттер.



При этом он подчеркнул, что для украинской стороны принципиальные вопросы — неприкосновенны.

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