Позиции Украины на переговорах остаются неизменны, заявил Подоляк

Украина настаивает на своих переговорных позиция по поводу завершения войны с Россией. Об этом заявил советник главы Офиса президента и участник украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.



По его словам, российская сторона своими заявлениями только представляет свои запросы и пытается спровоцировать напряжение в информационном поле.



«Статус по переговорам. Заявления российской стороны — это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами», — подчеркнул Подоляк.



Ранее сегодня глава российской делегации Владимир Мединский прокомментировал ход переговоров и заявил о якобы «сближении позиций» относительно «нейтрального статуса» Украины и наличии нюансов по гарантиям безопасности Украины.