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Мариуполь обстреляли четыре корабля российского флота

20 марта 2022, 12:48

Мариуполь обстреляли четыре корабля российского флота

Мариуполь сегодня в полдень обстреляли четыре корабля военно-морского флота России. Об этом сообщил полк «Азов».

Там добавили, что «враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал».

«После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские кафиры уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей», — говорится в сообщении.

Накануне появилась информация о смерти замкомандующего Черноморским флотом РФ Андрея Палия в боях за Мариуполь.

В субботу российские войска разбомбили школу искусств в Мариуполе, где местные жители укрывались от обстрелов. Под завалами оказались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики.

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