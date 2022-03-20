Мариуполь обстреляли четыре корабля российского флота

Мариуполь сегодня в полдень обстреляли четыре корабля военно-морского флота России. Об этом сообщил полк «Азов».



Там добавили, что «враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал».



«После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские кафиры уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей», — говорится в сообщении.

Накануне появилась информация о смерти замкомандующего Черноморским флотом РФ Андрея Палия в боях за Мариуполь.



В субботу российские войска разбомбили школу искусств в Мариуполе, где местные жители укрывались от обстрелов. Под завалами оказались около 400 мариупольцев – женщины, дети и старики.