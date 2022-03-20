Зеленский исключил компромиссы с Путиным в вопросе территориальной целостности

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может пойти на компромисс в вопросе территориальной целостности. Об этом он сказал в интервью CNN.



У Зеленского спросили о российских требованиях, в том числе о признании Крыма частью России, признание независимости «ДНР» и «ЛНР», а также гарантий относительно невступления Украины в НАТО.



Президент Украины ответил, что существуют такие компромиссы, на которые Украина не может пойти на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Есть компромиссы, по которым мы не можем быть готовы как независимое государство», — заявил Зеленский.



Он добавил, что «любые компромиссы, связанные с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом — украинский народ высказался по этому поводу: они не приветствовали российских солдат с букетом цветов, они приветствовали их мужеством, они приветствовали их с оружием в своих руках».



Зеленский также добавил, что Россия не может насильно получить благосклонность граждан другой страны. «Вы не можете просто заставить президента другой страны признать все путем применения силы», — резюмировал он.



Зеленский также заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если они потерпят неудачу, «это будет означать, что это третья мировая война».