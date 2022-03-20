Генштаб ВСУ рассказал о призыве студентов в ОРДЛО и скрытой мобилизации в РФ

Российские войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях, заявил Генеральный штаб ВСУ.



Там подчеркнули, что войска РФ продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.



На этом фоне, по данным Генштаба, для восполнения утрат личного состава военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводится скрытая мобилизация. Там подчеркнули, что население перечисленных регионов не желает участвовать в войне, имеют место массовые случаи уклонения от службы.



По имеющейся информации у Генштаба, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских «добровольцев» в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне РФ. Украинская сторона полагает, что переброска наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании «Лига» (бывшая «Вагнер»), самолетами воздушно-космических сил РФ.



На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий по мобилизации. По информации Генштаба, руководством техникумов и институтов вызывает студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации.



Там добавили, что на сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го армейского корпуса («ДНР») — это мобилизованное население оккупированных территорий.



«Морально-психологическое состояние личного состава очень низкое, большая часть мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники», — рассказали в Генштабе ВСУ.

Также сообщается, что оккупанты приступили к замене военных подразделений на подразделения росгвардии и полиции в городе Херсон.



Также сообщается, что во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, войска РФ потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. «Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия», — добавили в Генштабе.