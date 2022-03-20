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«ДНР» подняла до 65 лет призывной возраст для мобилизации, заявил Генштаб ВСУ

Обновлено
20 марта 2022, 07:35

«ДНР» подняла до 65 лет призывной возраст для мобилизации, заявил Генштаб ВСУ

Российские захватчики объявили очередную волну мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области для пополнения 1-го армейского корпуса — группировки «ДНР». Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что боевики подняли предельный возраст отмобилизованных до 65 лет.

«Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области ввиду того, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили заполненные телами солдат», — говорится в сводке.

19 марта глава «ДНР» Денис Пушилин изменил свой февральский «указ» «О специальных формированиях».

Согласно бумаге, теперь в состав специального формирования «МВД» могут зачисляться мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, «которые не являются сотрудниками органов внутренних дел, государственными гражданскими служащими и работниками системы МВД ДНР, изъявившие желание проходить военную службу в период мобилизации в специальном формировании МВД ДНР».

В публичном доступе нет «документов ДНР» о том, что мобилизация до 65 лет распространяется и на армию «ДНР» — так называемую народную милицию. Вместе с тем на этих территориях существует практика, когда публикуются не все принятые «документы».

В середине февраля главы группировок «ЛДНР» заявили о всеобщей мобилизации, которая по фатку оказалась принудительной.

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Донецкая область
События
Мобилизация

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