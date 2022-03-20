Более 41 тысячи человек эвакуировались из Мариуполя в Запорожье за пять дней

За пять дней из Мариуполя в Запорожье приехало более 41 тысячи человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



В частности, он отметил, что сегодня еще две тысячи мариупольцев прибыли в Запорожье.



Все выехавшие получат продукты питания, необходимую медицинскую помощь и временное размещение, заверил Кириленко.



Люди доезжают в Запорожье на собственных автомиблях и на автобусах, которые их ждут в Бердянске.

Сегодня автобусами в Запорожье было эвакуировано 855 человек.