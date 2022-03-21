Глава боевиков «ДНР» признал, что они не могут захватить Мариуполь

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Мариуполя — «это не вопрос двух-трех дней и даже недели», передает российский «Интерфакс».



«Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется. К сожалению, нет, город большой», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».



Он утверждает, что в городе остаются «несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов», которые якобы базируются на территории комбината «Азовсталь».

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