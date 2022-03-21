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Оккупанты обстреляли автобусы с детьми из Мариуполя, есть раненые

21 марта 2022, 19:26

Оккупанты обстреляли автобусы с детьми из Мариуполя, есть раненые

Российские оккупанты обстреляли автобусы, в которых из Мариуполя в Запорожье эвакуировались семьи с детьми. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, сегодня по зеленым коридорам пытаются проехать более 20 автобусов, но обстрелы продолжаются.

«Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовском. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии», — написал Старух в своем телеграм-канале.

«Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь», — подчеркнул глава ОВА.

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