Зеленский заявил, что вопросы по компромиссам с Россией вынесут на всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, на которых настаивает Россия, будут вынесены на всеукраинский референдум.



«Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — сказал Зеленский в интервью «Суспільному».



Он пояснил, что вопросы гарантий безопасности касаются конституционных изменений и изменений украинского законодательства.



«Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это движение будет с нашим народом», — подчеркнул Зеленский.

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