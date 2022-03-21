Оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке

Российские оккупанты открыли огонь по детской больнице Северодонецка. Детей и персонал удалось спасти. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.



Он отметил, что сегодня россияне обстреливали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасную, Новодружеск, Тошковку. Тела двух погибших были найдены в Лисичанске, троим раненым оказана первая помощь, всего из-под завалов и огня спасены восемь человек.



«Сегодня "русский мир" постучал в дверь к малышам — русские изверги открыли огонь по детской больнице в Северодонецке. В результате произошло возгорание кровли. К счастью, всех маленьких пациентов, их матерей и персонал удалось своевременно эвакуировать», — написал Гайдай.

Последствия обстрела детской больницы в Северодонецке. Фото: Сергей Гайдай

По его информации, всего в течение 21 марта на Луганщине из-за российского вторжения произошло 14 пожаров.



За день повреждены около 25 объектов, из них — 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.