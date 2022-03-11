Россияне разрушают жилье и инфраструктуру Луганской области – Гайдай

Российские войска любой ценой пытаются выйти на административную границу Луганщины, откуда отрывается путь на Харьковщину и Донетчину. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



«Россиянам безразличны человеческие жизни – они направляют "Грады" на женщин и детей ради захвата нескольких километров земли. На одиноких стариков, как в Рубежном, где расстрелян дом престарелых. Такова цена нашей жизни у носителей "русского мира"», - заявил Гайдай.



Он отметил, что Северодонецк крепко держит оборону, но россияне разрушают жилье и инфраструктуру. Так, с 10 марта в результате российских обстрелов произошло возгорание многоэтажек в Северодонецке на ул. Вилесова, Курчатова и пр. Гвардейском. А уже 11 марта в 06:15 россияне в очередной раз открыли огонь по мирным кварталам ул. Гагарина, Курчатова, шоссе Строителей, Сиротиного.



«Последствия пожаров из-за обстрелов спасатели ликвидировали также в Лисичанске – на кв Молодежный и ул. Октябрьская; Рубежном – ул. Владимирская, Руденко; Кременной – ул. Автопарковая. Коммунальные службы пытаются восстановить газо-, водо- и электроснабжение там, где это возможно», - рассказал Гайдай.



Он выразил благодарность работникам ГСЧС, которые в этой критической ситуации подвозят воду в Лисичанск и Горную общину, чтобы не допустить там гуманитарной катастрофы.