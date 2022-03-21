Оккупанты в ОРЛО принудительно мобилизуют мужчин до 65 лет и студентов

На временно оккупированных территориях Луганской области идет принудительная мобилизация мужчин в возрасте до 65 лет и студентов. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«С целью увеличения количества потенциальных "призывников", оккупанты увеличивают возрастной ценз "военнообязанных" до 65 лет. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете — в заведении объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов», — сообщила омбудсвумен в телеграм.



По ее словам, «мобилизованным» выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 года выпуска.



«Среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями — на оккупированные территории постоянно прибывают тяжело раненные и грузы с телами. На Луганский мясокомбинат привезли 16 уничтоженных "мобилизованных". При этом родным не сообщают никакой информации о месте и обстоятельствах гибели», — отметила Денисова.



Она подчеркнула, что принудительная мобилизация в псевдогосударственных образованиях, подконтрольных РФ, является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.



Омбудсвумен в очередной раз обратилась к мировому сообществу с просьбой усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию для прекращения военных действий в Украине.