«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице

Скриншот с видео СБУ

Пленный боевик группировки «ЛНР» рассказал на допросе, как его мобилизовали прямо на улице на временно оккупированной территории Луганской области в Алчевске. Видео с его показаниями опубликовала Служба безопасности Украины.



Мужчина утверждает, что 1 марта шел в магазин за продуктами, был схвачен и вывезен на передовую.



«Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше», — рассказал пленный.



Он отметил, что не хотел участвовать в боевых действиях.



«Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже», - заявил житель Алчевска.



Он предположил, что за отказ от принудительной мобилизации его могли расстрелять.

19 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации на Донбассе. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Правозащитники сообщили перечень действий, которые стоит предпринимать жителям ОРДЛО в случае принудительного призыва.