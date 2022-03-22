Россия снова применила запрещенные боеприпасы на Донбассе

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Российские войска применили в Донецкой области запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы при обстреле Краматорска. Об этом сообщил заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Белошицкий.



«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира... Освобождать они умеют только так», - написал Белошицкий.



Отметим, что фосфорные боеприпасы относятся к типу зажигательных. Они начиняются белым фосфором или зажигательными веществами на его основе. Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе и прилипает к любым поверхностям. Он будет продолжать гореть даже внутри раны. Для того чтобы убить человека, достаточно всего лишь грамма данного вещества.



Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами город Попасная Луганской области.