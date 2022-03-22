Сегодня гумкоридоры будут работать только из Мариуполя

Сегодня гуманитарные коридоры будут работать только для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Будут работать следующие маршруты:

Бердянск — Запорожье (место сбора — спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27).

Мангушская громада — Запорожье (место сбора — село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»).

Никольское — Запорожье (место сбора — школа № 2, ул. Парковая, 23).

Автобусы будут поданы в места сбора с 9:00 до 10:00 часов.

«Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкции наших работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех», — подчеркнула Верещук.



Из Запорожья по маршруту в Мариуполь отправились 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.



Украинская власть решает вопросы для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев, проинформировала Верещук.

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам:

в Бердянске — 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье— (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер: (0800) 503-508.

По состоянию на вечер 21 марта из Мариуполя за 6 дней работы гумкоридоров удалось выехать порядка 45 тысяч человек.