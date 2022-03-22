Сегодня гумкоридоры будут работать только из Мариуполя

Сегодня гуманитарные коридоры будут работать только для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Будут работать следующие маршруты:
Автобусы будут поданы в места сбора с 9:00 до 10:00 часов.
«Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим приходить в автобусы организованно, согласно инструкции наших работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех», — подчеркнула Верещук.
Из Запорожья по маршруту в Мариуполь отправились 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.
Украинская власть решает вопросы для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить безвозмездно заправлять машины мариупольцев, проинформировала Верещук.
Постоянные номера штабов помощи мариупольцам:
По состоянию на вечер 21 марта из Мариуполя за 6 дней работы гумкоридоров удалось выехать порядка 45 тысяч человек.