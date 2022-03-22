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Боевики «ДНР» захватили колонну эвакуационных автобусов под Мариуполем

22 марта 2022, 18:43

Боевики «ДНР» захватили колонну эвакуационных автобусов под Мариуполем

Вблизи Мангуша под Мариуполем боевики «ДНР» захватили колонну эвакуационных автобусов, которые направлялись по согласованному гуманитарному коридору. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «Укринформ».

«То, что они делают, действительно зверство. Сегодня на коридоре, который мы попытались еще раз открыть, была колонна автобусов, работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР", они стоят возле Мангуша. Сейчас остановились. Мы стараемся их вытащить всеми силами. И я хочу, чтобы весь мир знал: вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что мир принес. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет», — сказала Верещук.

Она отметила, что из Мариуполя минимум 100 тысяч и более людей хотят уехать, но не могут этого сделать.

«Как минимум 100 и больше тысяч (людей) хотят и не могут уехать. В самом деле, коридора нет как такового. А тот, что есть, он только для легковых автомобилей и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров в пункт, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье», — сказала Верещук.

Она также отметила, что сейчас ни спасатели, ни другие люди не могут подойти к зданию драмтеатра в Мариуполе, потому что постоянно ведутся обстрелы. Поэтому никто пока не может оценить сложившуюся там ситуацию.

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