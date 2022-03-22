Россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции в Павлограде

На Днепропетровщине россияне ракетным ударом разрушена железнодорожная станция Павлоград-2. В результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



Железнодорожная станция Павлоград-2 использовалась и для пассажирских перевозок.



«Сегодня около 16:00 вражеские ракеты попали в станцию Павлоград-2. С путей сошло 15 грузовых вагонов. Сильно повреждено железнодорожное полотно, колеи и контактная сеть. В настоящее время движение через станцию Павлоград-2 приостановлено на неопределенный срок», — говорится в сообщении.



На месте работают сотрудники ГСЧС области и ремонтные бригады железной дороги.