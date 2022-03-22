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Из Мариуполя уже выехали 45 тысяч человек, а 100 тысяч остаются в гуманитарной катастрофе

22 марта 2022, 20:40

Из Мариуполя уже выехали 45 тысяч человек, а 100 тысяч остаются в гуманитарной катастрофе

С начала эвакуации из Мариуполя удалось спасти около 45 тысяч мирных жителей. Но осталось, по меньшей мере, около 100 тысяч человек. Об этом сообщила Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Российские войска не только целенаправленно уничтожают город – они не дают вывезти людей по гуманитарным коридорам или доставить им все необходимое.

«С начала оккупации 45 тысяч мариупольцев смогли эвакуироваться, но еще там осталось более 100 тысяч человек. Понятно, что темпы, с которым люди сейчас выходят из Мариуполя нас не устраивают. Представьте, что нужно вывезти 100 тысяч, а у них нет пищи, они без воды и лекарств, оккупант не позволяет подвезти ни продукты, ни медикаменты», – сказала Ирина Верещук в интервью радио «НВ».

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Она напомнила, в городе уже давно гуманитарная катастрофа. Мариуполь постоянно находится под вражеским огнем, от которого жители прячутся в подвалах – без еды, воды, отопления, освещения.

Но, как отмечает Верещук, уже сформирована четкая позиция и реакция мирового сообщества на действия российских войск в Мариуполе.

«Это уже видят Шарль Мишель, Джозеф Байден, и другие. Я уверена, это будет квалифицировано как международное военное преступление, за которое последует большая ответственность не только Путина, но и тех, кто сегодня не разрешает открыть гуманитарные коридоры», – уверена глава Минреинтеграции.

Ранее Верещук призвала украинцев не эвакуироваться самостоятельно из «горячих точек», если там нет гуманитарных коридоров.

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