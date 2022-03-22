В Бердянске оккупанты задержали нардепа от ОПЗЖ, не помог и российский паспорт

В оккупированном Бердянске россияне удерживают в плену народного депутата от ОПЗЖ, владельца градообразующих предприятий города Александра Пономарева.



Бердянский горсовет сообщил, что с похищением Пономарева в городе остановились последние работающие промышленные предприятия, без зарплаты осталось более 3 000 бердянцев и все их семьи.



В частности, остановились заводы «Азмол», «Бердянские жатки» и другие предприятия города.



«Сегодня подтвердилась информация о том, что народный депутат Александр Пономарев был захвачен военными. Днем 20 марта народный депутат работал в гуманитарном штабе, помогал в местах расселения беженцев. Как всегда помогал средствами, техникой и ресурсами родному городу.После этого связь с ним оборвалась. Пока его удерживают российские военные. Никакой информации о его состоянии и местонахождении нет», — говорится в сообщении пресс-службы завода «Азмол».



«Мы не знаем, что сейчас происходит с Александром Пономаревым и какие методы давления применяются к нему. Пока народный депутат не выйдет на свободу, администрация и сотрудники не считают возможным работу предприятий. Мы хотим, чтобы войска РФ поняли, что сейчас под вопросом стоит судьба более трех тысяч сотрудников и благополучие их семей. В случае необходимости мы готовы донести свою позицию на мирном митинге и требуем освобождения народного депутата Александра Пономарева!» — подчеркивают на предприятии.

В декабре 2021 года журналисты программы «Схемы» выяснили, что народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Пономарев является гражданином России.