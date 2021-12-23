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СМИ нашли у депутата ОПЗЖ российский паспорт

23 декабря 2021, 22:30

СМИ нашли у депутата ОПЗЖ российский паспорт

Народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Пономарев – гражданин России. Об этом говорится в материале проекта «Схемы» («Радио Свобода» и UA:Перший), ссылаясь на источники, имеющие доступ к системе «Роспаспорт».

Согласно этим данным, впервые документ гражданина РФ Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании «обмена».

Пономарев получил паспорт по условию, согласно которому он должен был непрерывно проживать на территории РФ не менее 5 лет. Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России, паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления. Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная «Схемами», но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за «замены на новый», а новый документ среди недействительных не значится.

В комментарии изданию Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

«Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему, 1986 год, если не ошибаюсь. Это было еще до разделения страны», – отметил депутат.

Паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а до этого на территории России действовал паспорт гражданина СССР.

Когда «Схемы» показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.

«Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт – ред.), – ответил он, но через секунду добавил: – Может, и забирал… Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять».

Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он.

При этом Александр Пономарев затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на получение российского гражданства.

Кроме того, он подчеркнул, что российским паспортом «ни разу не пользовался».

«За последние 15 лет я был там всего раз и то: со своим (украинским – ред.) паспортом и на строительной выставке», – заверил депутат.

Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, по данным «Схем», за последние 15 лет Александр Пономарев минимум четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017 года.

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