Глава ОВА подтвердил, что мэр Мариуполя находится за пределами города

Мэр Мариуполя находится не в городе, но он постоянно на связи для решения гуманитарных вопросов мирных жителей города, которые заблокированы российскими войсками. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложная, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и руководителем города Вадимом Бойченко», — рассказал Кириленко.



Он отметил, что российские войска изначально четко и цинично сработали по Мариуполю — они в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь. Поэтому властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей.



«Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное для единственного результата — чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильно в Российскую Федерацию”, — резюмировал Кириленко.



Глава Донецкой ОВА добавил, что готовится алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.



«Есть четкое указание, как им действовать в случае запугивания врагом, или оккупации. Они получат от меня алгоритм, как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель — результат. Единственный общий результат — наша победа», — заявил Павел Кириленко.