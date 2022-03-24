Денисова: Оккупанты вывезли в РФ 402 тысяч украинцев, из которых 84 тысячи – дети

Российская сторона подтвердила данные о принудительном вывозе с территории Украины 402 тысячи украинцев из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«У нас есть информация о том, что принудительно из Мариуполя, Волновахи, Станицы Луганской российские оккупанты вывозят наших граждан в РФ. У меня есть свидетельства тех людей, которых вывезли, их родственников», - сказала омбудсвумен.



По ее словам, с теми, которые были на связи с 20 февраля, сегодня связь потеряна.



Денисова рассказала, что оккупанты приходят к людям в бомбоубежище и забирают для принудительного перемещения.



«Например, на Левом берегу Мариуполя. Женщину 92 лет, почти лежачую, еще одну 67-летнюю женщину и ее мужа вынудили сесть в автобус. Их посадили в автобус и вывезли в Таганрог … с ними работали сотрудники ФСБ», - рассказала Денисова.



Она сообщила, что уже подтверждены данные из РФ - 402 тысячи человек вывезли из Украины в РФ, из них 84 тысячи детей.



При этом омбудсвумен обратила внимание на то, что нельзя однозначно сказать, достоверна ли эта цифра – «это российская пропагандистская теория или это действительно есть».



По ее словам, украинцев сначала удерживают в фильтрационных лагерях в Донецкой области, потом вывозят в РФ, а тех, у кого нет родственников в РФ, отправляют в фильтрационные лагеря.