Оккупанты пытаются ввести в обращение рубль в Мелитополе и Геническе

На оккупированных территориях, в частности, в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупанты пытаются ввести в обращение рубль. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



Как отмечается, для этого российские захватчики максимально пытаются ограничить ввоз гривневой наличности, перевести расчеты при розничной торговле в рубли, а также получить список лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы проводить эти выплаты в рублях.



«Таким образом, "стратеги" России пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией. Однако враг не учел следующий аспект: всеобщая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты производятся в безналичной форме», — говорится в сообщении.



Главное управление разведки министерства обороны сообщило, что подобная ситуация происходит в Старобельске Луганской области, где российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в обращение российских рублей для расчета в магазинах и на рынках.