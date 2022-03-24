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Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя

24 марта 2022, 20:23

Оккупанты создали фильтрационный лагерь для выезжающих из Мариуполя

В оккупированном Докучаевске Донецкой области российские захватчики создали фильтрационный лагерь, через который пропускают людей, выезжающих из Мариуполя. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

«В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия», — говорится в сообщении.

В Генштабе также заявили, что в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное на Луганщине зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области РФ.

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