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Байден заявил, что США ответят на применение Россией химического оружия

24 марта 2022, 20:56

Байден заявил, что США ответят на применение Россией химического оружия

Президент Джо Байден заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин ршит применить оружие массового уничтожения. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Он отметил, что ответ будет зависеть от ситуации.

«Мы ответим, если он [Путин] его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения», — сказал Байден.

Он добавил, что не может предоставить информацию разведки о возможностях применения такого оружия россиянами.

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