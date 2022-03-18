В ООН не исключают, что Россия прибегнет к химическим операциям в Украине

Россия может готовиться к возможным биологическим или химическим операциям на территории Украины, в ООН не исключают такой возможности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.



Он отметил, что политическое руководство России ищет какие-либо возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснение своего масштабного и кровавого вторжения в Украину.



«Так, сегодня (18.03) по инициативе РФ состоялось безотлагательное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: "О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине". И хотя сейчас для любого в мире понятна безосновательность и лживость всех российских публичных заявлений (и это несмотря на феерические расходы на лобби и пропаганду), Россия все же пыталась представить якобы новые выявленные факты, связанные с военно-биологической активностью США на территории Украины», — сообщил Подоляк.



По его словам, США и абсолютное большинство государств – членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян.



«К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины», — констатировал советник главы Офиса президента.

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