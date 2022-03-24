Россияне убили еще двоих детей на Донетчине

За 24 марта от российских обстрелов на Донетчине погибли три человека — в поселках Нью-Йорк, Новоселовка и Новопокровское. Ранены еще 6 человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный в Луганской области.



«Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне — 14-летний юноша. Кроме того, стало известно еще о 1 погибшем и 5 раненых в Мариуполе», — сообщил Кириленко.



Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

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