«Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?» Зеленский обратился к премьеру Венгрии с призывом о поддержке

Президент Владимир Зеленский во время видеообращения к членам Евросовета обратился лично к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой о поддержке.



«Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз — очень красивое, очень душевное. И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей», — сказал Зеленский.



После этого он обратился к премьеру Венгрии.



«Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире», — сказал Зеленский, добавив: «И это сегодня делает Россия».



«Тоже обувь. В Мариуполе, там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет», — сказал президент, задав Орбану вопрос: «А ты сомневаешься — вводить санкции или нет? Не уверен — пропускать оружие или нет? Затрудняешься — торговать с Россией или нет?»



Зеленский подчеркнул, что «нет времени сомневаться, пора уже решать». «Мы верим в вас. Нам нужна поддержка. Мы верим в твой народ. Мы верим в Европейский союз», — заявил президент.



Он добавил: «И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами».

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