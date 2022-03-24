Зеленский призвал НАТО дать Украине один процент от своих танков и самолетов

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, заявил, что Альянс может предоставить Украине один процент от всех своих танков и самолетов.



Глава государства напомнил, что Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолетами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе для предотвращения смертей среди собственного народа и разблокировки окруженных и оккупированных российскими войсками городов.



«Но не дали нам ни одного. <...> Это самое страшное во время войны — не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не желала этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Хотим выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что не винит НАТО. «Вы не должны. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города. Сегодня были фосфорные бомбы. Убиты и взрослые и дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся», — добавил президент.





При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не состоит в Альянсе и не может предъявлять союзу претензий в связи с непредоставлением ей вооружения, однако, по его словам, «украинцы никогда не думали, что Альянс и государства Альянса — это совсем по-разному».



«Что в вопросах жизни и смерти вы по-разному можете быть силой, а вот вместе — нет. Что и НАТО может бояться... Бояться действий России. Уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться в Украине. Хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Страны Балтии, Польши и остальных. Перестанет ли тогда НАТО сомневаться? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5 статья способна сработать?» — заявил он.



Зеленский пожелал НАТО, чтобы Украина ошибалась в своих оценках и в своих сомнениях. «И чтобы это так было — что у вас действительно очень крепкий Альянс. Если мы ошибаемся, то мир в безопасности. Но если мы не ошибаемся хотя бы на один процент, я прошу пересмотреть ваше отношение. И реально позаботиться о безопасности», — отметил глава государства.



Также Зеленский призвал Альянс «больше никогда не говорить нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО» «после такого месяца войны».

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