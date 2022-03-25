В Луганской области за сутки потушили более 30 пожаров, возникших из-за обстрелов

За минувшие сутки в Луганской области спасители ликвидировали более 30 пожаров в жилых домах Луганской области и спасли 18 человек, сообщает ГСЧС.



Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы и тушить пожары, произошедшие из-за обстрелов со стороны российских сил в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске, Новотошковке.



В ГСЧС уточнили, что за минувшие сутки спасатели ликвидировали более 30 пожаров в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах Луганщины и спасли 18 человек.