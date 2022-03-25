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В Минобороны России не исключили штурм блокированных украинских городов

25 марта 2022, 17:38

В Минобороны России не исключили штурм блокированных украинских городов

В Минбороны России заявили, что не исключают штурм блокированных украинских городов, передает «РИА Новости».

Там отмечают, что присутствие российских войск в районе блокированных городов сковывает силы украинской армии и не дает усилить группировку на Донбассе «до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР».

Утверждается, что российскими войсками якобы заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач», — заявили в Минобороны России.

Там также утверждают, что российские «силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса».

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