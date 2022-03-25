Бывшего мэра Изюма и трех чиновников уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами

Бывший мэр Изюма Харьковской области Александр сотрудничает с российскими оккупантами, передавая им информацию о ВСУ, теробороне и местных активистах. Об этом сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.



В пособничестве оккупантам также уличены городские депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником полиции Владиславом Соколовым.



«Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников теробороны и членов их семей. Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения, тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма», — говорится в сообщении Государственного юро расследований.



ГБР начало досудебное расследование по факту государственной измены чиновников и бывшего правоохранителя.

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