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Бывшего мэра Изюма и трех чиновников уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами

25 марта 2022, 18:16

Бывшего мэра Изюма и трех чиновников уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами

Бывший мэр Изюма Харьковской области Александр сотрудничает с российскими оккупантами, передавая им информацию о ВСУ, теробороне и местных активистах. Об этом сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.

В пособничестве оккупантам также уличены городские депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником полиции Владиславом Соколовым.

«Они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, местных активистов, предпринимателей, участников теробороны и членов их семей. Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения, тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма», — говорится в сообщении Государственного юро расследований.

ГБР начало досудебное расследование по факту государственной измены чиновников и бывшего правоохранителя.

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