Пентагон: Россияне больше не контролируют Херсон полностью

Оккупанты больше не имеют полного контроля над Херсоном. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет The New York Times.



Он привел информацию, согласно которой украинские военные в настоящее время ведут ожесточенные бои в Херсоне и отбрасывают там российских захватчиков.



Издание подчеркивает, что это противоречит заявлению, опубликованному Генштабом вооруженных сил России, в котором говорится, что Херсонская область находится «под полным контролем».



Представитель Пентагона отметил, что потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.

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